Fenerbahçe'den Osayi-Samuel hamlesi! Resmi teklif...
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası hamleleri kritik önem taşırken aynı zamanda iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, takımdaki geleceği belirsiz olan Osayi-Samuel'e resmi teklif sundu. İşte detaylar ve teklifte yer alan miktar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB Spor Haberi)
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OSAYI'YE 3 YIL İÇİN 6 MİLYON €
Hatayspor maçında da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, senelik 2.5 milyon Euro'ya yakın bir net maaş talep ediyor.
Sarı lacivertli yönetimse üç yıl için toplamda 6 milyon Euro vermeyi planlıyor. Osayi-Samuel tarafı henüz bu teklife net bir geri dönüş yapmadı.
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