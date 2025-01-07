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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Osayi-Samuel hamlesi! Resmi teklif...

Fenerbahçe'den Osayi-Samuel hamlesi! Resmi teklif...

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası hamleleri kritik önem taşırken aynı zamanda iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, takımdaki geleceği belirsiz olan Osayi-Samuel'e resmi teklif sundu. İşte detaylar ve teklifte yer alan miktar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB Spor Haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 11:31
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Fenerbahçe'den Osayi-Samuel hamlesi! Resmi teklif...

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe iç transferde de hareketlilik yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Osayi-Samuel hamlesi! Resmi teklif...

Fenerbahçe, deneyimli sağ beki Osayi-Samuel'e sözleşme uzatma konusunda resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'den Osayi-Samuel hamlesi! Resmi teklif...

Nijeryalı futbolcunun yapılan teklife cevap vermesi bekleniyor. İşte Sabah'ta yer alan habere göre teklifin detayları...

Fenerbahçe'den Osayi-Samuel hamlesi! Resmi teklif...

OSAYI'YE 3 YIL İÇİN 6 MİLYON €

Hatayspor maçında da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, senelik 2.5 milyon Euro'ya yakın bir net maaş talep ediyor.

Fenerbahçe'den Osayi-Samuel hamlesi! Resmi teklif...

Sarı lacivertli yönetimse üç yıl için toplamda 6 milyon Euro vermeyi planlıyor. Osayi-Samuel tarafı henüz bu teklife net bir geri dönüş yapmadı.

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