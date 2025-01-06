Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu
Devre arasında sol bek transferi ile savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, MLS'nin Philadelphia Union takımında forma giyen bir oyuncuyu takibe aldı. Savunmacının serbest kalma bedeli ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 18:17
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Fenerbahçe ile birlikte oyuncuya talip olan bir diğer takım ise La Liga ekibi Las Palmas.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğu açıklandı.
Kai Wagner bu sezon MLS'te 1 kez fileleri havalandırdı, 10 kez golü getiren pası attı.
Alman sol bekin Philadelphia ile sözleşmesi 31 Aralık 2026'da son buluyor.
İşte o haber...
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