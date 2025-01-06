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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu

Devre arasında sol bek transferi ile savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, MLS'nin Philadelphia Union takımında forma giyen bir oyuncuyu takibe aldı. Savunmacının serbest kalma bedeli ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 18:17
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Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu

Ocak ayında kadroya sol bek takviyesi yapmayı düşünen Fenerbahçe, yönünü MLS'ye çevirdi.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu

Sky Sport, sarı lacivertlilerin Kai Wagner'i istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu

Haberde ayrıca Kadıköy yönetiminin savunmacı için takımı Philadelphia ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu

Fenerbahçe ile birlikte oyuncuya talip olan bir diğer takım ise La Liga ekibi Las Palmas.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Serbest kalma bedeli belli oldu

Kai Wagner bu sezon MLS'te 1 kez fileleri havalandırdı, 10 kez golü getiren pası attı.

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