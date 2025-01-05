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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isimlerin talipleri artmaya başladı. Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen ve forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'a Süper Lig'den üç teklif geldiği açıklandı. İşte milli oyuncunun transfer yanıtı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 09:57
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Bir yandan takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak isimlere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'un taliplerinin olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Sezonun ilk yarısında forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'a Süper Lig'den üç teklif geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Tecrübeli golcüyü isteyen takımların; Gaziantep FK, Eyüpspor ve Sivasspor olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!

Cenk'in üç kulübe teşekkür edip, "Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

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