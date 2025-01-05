TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık açıklaması!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isimlerin talipleri artmaya başladı. Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen ve forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'a Süper Lig'den üç teklif geldiği açıklandı. İşte milli oyuncunun transfer yanıtı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Sezonun ilk yarısında forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'a Süper Lig'den üç teklif geldi.
Tecrübeli golcüyü isteyen takımların; Gaziantep FK, Eyüpspor ve Sivasspor olduğu öğrenildi.
Cenk'in üç kulübe teşekkür edip, "Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum" yanıtını verdiği ortaya çıktı.
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