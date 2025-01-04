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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar devam ediyor. Yönetim bu defa Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız isim için temasları hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, bu noktada oyuncuya Galatasaray'ın önerdiği maaşın üstünde bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Kadrosuna iki stoper katmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Bir sol ayaklı sol stoper isteyen Jose Mourinho'nun önceliği Mario Hermoso... İspanyol stoperin transferini bitirmek için sportif direktör Branco, hem oyuncuyu hem de Roma'yı ikna etmek için büyük uğraş veriyor. Sarı-lacivertlilerin bir diğer stoper adayı ise; ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Paris Saint-Germain'in Slovak stoperi Milan Skriniar...

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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

500 BİN EURO ÜZERİNE ÇIKTI

Fransız ekibinden senelik 10 milyon euro kazanan Skriniar'ın sezonun ikinci bölümünde alacağı maaş; 5 milyon euro... Galatasaray, PSG'ye 'yarı yarıya ödeyelim' teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın teklifinin üstüne çıktı ve Fransızlara '3 milyon eurosunu biz ödeyelim, 2 milyon euroyu siz verin' dedi. PSG bunu henüz kabul etmiş değil. Skriniar'ın önceliği İtalya ancak henüz istediği teklif gelmedi. F.Bahçe'nin 500 bin euro daha artış yapacağı da öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

Karıyerınde 423 karşılaşmada görev alan Skriniar bu periyotta 25 gol atıp, 7'de asist üreterek toplamda 32 gole etki etti. Slovak milli takımında da 77 maça çıkan tecrübeli stoper 3 gol atma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!

SADECE 5 MAÇ OYNADI

Paris saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique ile sorun yaşayan Skriniar, bu sezon Ligue 1'de sadece 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi. Slovak stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise hiç şans bulamadı.

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