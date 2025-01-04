TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar devam ediyor. Yönetim bu defa Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız isim için temasları hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, bu noktada oyuncuya Galatasaray'ın önerdiği maaşın üstünde bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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SADECE 5 MAÇ OYNADI
Paris saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique ile sorun yaşayan Skriniar, bu sezon Ligue 1'de sadece 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi. Slovak stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise hiç şans bulamadı.
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