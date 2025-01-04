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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen Kanarya, 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu maçta sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte sarı lacivertlilerin kadrosu...| FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 14:15
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Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

OĞUZ AYDIN'IN DURUMU MAÇ GÜNÜ NETLEŞECEK

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı karşılaşma günü belli olacak.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

MOURINHO KARARINI VERDİ!

Fenerbahçe'de, Hatayspor maçı öncesi muhtemel 11 netleşti.

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

İşte Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11...

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

LIVAKOVIC

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

OSAYI

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

ÇAĞLAR

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

DJIKU

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

KOSTIC

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

AMRABAT

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

FRED

Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i

SAINT-MAXIMIN

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