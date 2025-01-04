Jose Mourinho'dan forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen Kanarya, 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu maçta sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte sarı lacivertlilerin kadrosu...| FENERBAHÇE HABERLERİ
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Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.
ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
OĞUZ AYDIN'IN DURUMU MAÇ GÜNÜ NETLEŞECEK
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı karşılaşma günü belli olacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.
24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.
İKİ İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
MOURINHO KARARINI VERDİ!
Fenerbahçe'de, Hatayspor maçı öncesi muhtemel 11 netleşti.
İşte Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11...
LIVAKOVIC
OSAYI
ÇAĞLAR
DJIKU
KOSTIC
AMRABAT
FRED
SAINT-MAXIMIN
TADIC
DZEKO
EN-NESYRI
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