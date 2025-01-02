Fenerbahçe'ye İsveçli stoper! Transfer teklifi hazırlanıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf ile ilgilendiği öğrenildi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre yönetimin, Jose Morinho'nun da transferine onay verdiği 30 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde İngiliz ekibiyle temasa geçip resmi teklifini iletmesi bekleniyor.
Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli futbolcunun az süre almasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon 9 maçta 339 dakika sahada kalabilen Lindelöf skor katkısında bulunamazken 1 sarı kart gördü.
1,87'lik boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Lindelöf yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. İsveç Milli Takımı formasıyla da 70 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 3 gol kaydetti. Yıldız isme güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.
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