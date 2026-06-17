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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Portekiz-Demokratik Kongo maçı CANLI İZLE (2026 Dünya Kupası)

Portekiz-Demokratik Kongo maçı CANLI İZLE (2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada K Grubu ilk maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Demokratik Kongo ile karşı karşıya geliyor. ABD'nin Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 19:49 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 20:13
Portekiz-Demokratik Kongo maçı CANLI İZLE (2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev organizasyonda K Grubu ilk hafta maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PORTEKİZ-DEMOKRATİK KONGO MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Portekiz: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Neto, Ronaldo

Demokratik Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Bakambu, Wissa

PORTEKİZ-DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz-Demokratik Kongo maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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