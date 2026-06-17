Portekiz-Demokratik Kongo maçı CANLI İZLE (2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev organizasyonda K Grubu ilk hafta maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PORTEKİZ-DEMOKRATİK KONGO MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Portekiz: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Neto, Ronaldo

Demokratik Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Bakambu, Wissa

PORTEKİZ-DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz-Demokratik Kongo maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: