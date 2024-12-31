TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yıldız isme teklif yağıyor! Mourinho ayrılığa onay verdi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı lacivertlilerde beklentileri karşılamayan ve Mourinho'nun gözüne giremeyen yıldız isme teklifler yağıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ayrıca Fransız Nantes Kulübü, 27 yaşındaki oyuncuyu istiyor.
Sabah'ın haberine göre; Düşündükleri 5-6 milyon Euro'luk teklif, sarı-lacivertli yönetim tarafından oldukça düşük görülüyor.
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