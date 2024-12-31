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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yıldız isme teklif yağıyor! Mourinho ayrılığa onay verdi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yıldız isme teklif yağıyor! Mourinho ayrılığa onay verdi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı lacivertlilerde beklentileri karşılamayan ve Mourinho'nun gözüne giremeyen yıldız isme teklifler yağıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 09:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yıldız isme teklif yağıyor! Mourinho ayrılığa onay verdi

Fenerbahçe'de kendisine takım bulması istenilen Cengiz Ünder, ayrılığa çok yakın.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yıldız isme teklif yağıyor! Mourinho ayrılığa onay verdi

Özellikle Süper Lig kulüplerinin yetenekli kanat oyuncusuna ciddi bir ilgisi var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yıldız isme teklif yağıyor! Mourinho ayrılığa onay verdi

Ocak ayında kiralık olarak gitmesi beklenen Cengiz'in Yunanistan'dan da talipleri bulunuyor.

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