FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Talisca'da menajer krizi! Kulüpler anlaştı ama...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferini sabırsızlıkla beklediği Anderson Talisca'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. İşte haberin tüm detayları...
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Ancak Sabah'ın haberine göre oyuncunun menajeri, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da hâlâ bir miktar para almaya çalışıyor.
Bu sebeple de Fenerbahçe, futbolcuyu resmi olarak açıklayamıyor.
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