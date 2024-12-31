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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Talisca'da menajer krizi! Kulüpler anlaştı ama...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Talisca'da menajer krizi! Kulüpler anlaştı ama...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferini sabırsızlıkla beklediği Anderson Talisca'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Talisca'da menajer krizi! Kulüpler anlaştı ama...

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği Anderson Talisca transferinde Fenerbahçe beklemeye geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Talisca'da menajer krizi! Kulüpler anlaştı ama...

Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaştı. Kanarya, oyuncuyu ilk etapta 6 ay kiralayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Talisca'da menajer krizi! Kulüpler anlaştı ama...

Sezon sonunda kolay maddelerden oluşan opsiyon devreye girecek ve Sambacı 3 senelik imzayı atacak. Suudi kulübünden yıllık 12 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu ile 7.5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Talisca'da menajer krizi! Kulüpler anlaştı ama...

Ancak Sabah'ın haberine göre oyuncunun menajeri, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da hâlâ bir miktar para almaya çalışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Talisca'da menajer krizi! Kulüpler anlaştı ama...

Bu sebeple de Fenerbahçe, futbolcuyu resmi olarak açıklayamıyor.

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