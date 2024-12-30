TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Geçen sezonun devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddeden İsmail Yüksek, bu sezon ortasında ise ayrılmak istiyor.

Tecrübeli futbolcunun bu sezon fazla süre bulamaması ve artık Avrupa tecrübesi yaşamak istemesinden dolayı gelen tekliflerin kabul edilmesini yönetime ilettiği belirtildi.