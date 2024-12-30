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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Trendyol Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. Milli oyuncu yönetime gelen tekliflerin kabul edilmesini istedi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 10:28
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaparak zirve yarışında yeniden iddialı olmak isteyen sarı lacivertlilerde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Kadroya katılacak isimler merak edilirken bir yandan da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

İSMAİL YÜKSEK'TEN AYRILIK KARARI

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek yönetime ayrılmak istediğini iletti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Geçen sezonun devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddeden İsmail Yüksek, bu sezon ortasında ise ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Tecrübeli futbolcunun bu sezon fazla süre bulamaması ve artık Avrupa tecrübesi yaşamak istemesinden dolayı gelen tekliflerin kabul edilmesini yönetime ilettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Milli orta saha oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden İsmail Yüksek'in piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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