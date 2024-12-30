TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kararı! Kararını yönetime iletti
Trendyol Süper Lig'de özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. Milli oyuncu yönetime gelen tekliflerin kabul edilmesini istedi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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İSMAİL YÜKSEK'TEN AYRILIK KARARI
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek yönetime ayrılmak istediğini iletti.
Geçen sezonun devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddeden İsmail Yüksek, bu sezon ortasında ise ayrılmak istiyor.
Tecrübeli futbolcunun bu sezon fazla süre bulamaması ve artık Avrupa tecrübesi yaşamak istemesinden dolayı gelen tekliflerin kabul edilmesini yönetime ilettiği belirtildi.
Milli orta saha oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maçta görev aldı.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden İsmail Yüksek'in piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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