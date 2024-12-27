TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sezon başından bu yana beklentileri tam olarak karşılayamayan En-Nesyri ile yol ayrımına gelen Kanarya, Faslı golcünün yerine getireceği ismi belirledi. Fas basını, sarı lacivertlilerin yeni santrforunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:15 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:18
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Ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya en yakın isim ise Youssef En-Nesyri olarak gözüküyor.
Yıldız forvet için Al-Nassr'ın devrede olduğu ve ciddi girişimlerde bulunduğu ifade edilmişti.
Fenerbahçe Kulübü de En-Nesyri'nin yerine getireceği santrforu belirledi.
Konuya dair haberi ise Fas basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Lesiteinfo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, En-Nesyri'nin yerini Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yla doldurmayı hedefliyor.
Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki golcünün transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığı kaydedildi.
Jean-Philippe Mateta bu sezon Crystal Palace'ta toplam 22 maça çıktı.
Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Mateta'nın, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.
1.92 boyundaki forvet kariyerinde Mainz, Lyon, Le Havre ve Chateauroux gibi takımlarda da ter dökmüştü.
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