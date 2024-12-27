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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sezon başından bu yana beklentileri tam olarak karşılayamayan En-Nesyri ile yol ayrımına gelen Kanarya, Faslı golcünün yerine getireceği ismi belirledi. Fas basını, sarı lacivertlilerin yeni santrforunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:15 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:18
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Sarı lacivertliler ocak ayında iddialı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya en yakın isim ise Youssef En-Nesyri olarak gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Yıldız forvet için Al-Nassr'ın devrede olduğu ve ciddi girişimlerde bulunduğu ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Fenerbahçe Kulübü de En-Nesyri'nin yerine getireceği santrforu belirledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Konuya dair haberi ise Fas basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Lesiteinfo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, En-Nesyri'nin yerini Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yla doldurmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki golcünün transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Jean-Philippe Mateta bu sezon Crystal Palace'ta toplam 22 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Mateta'nın, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek

1.92 boyundaki forvet kariyerinde Mainz, Lyon, Le Havre ve Chateauroux gibi takımlarda da ter dökmüştü.

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