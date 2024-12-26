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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı yıldızın transferiyle birlikte takımda önemli bir değişimin yaşanacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 09:36
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Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Anderson Talisca hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer dönemi öncesinde Brezilyalı yıldız ile görüştüklerini açıklarken, bu gelişme taraftarda büyük heyecan yaratmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçeli idareciler Talisca hamlesinde büyük yol alırken, taraftar da 30 yaşındaki futbolcunun gelişi için gün saymaya başladı.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli ekipte, hem yönetimin hem de teknik heyetin Talisca transferini neden bu kadar çok istediği de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Talisca'nın gelişiyle birlikte oyun sisteminin değişeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Yeni sezonda Jose Mourinho önderliğinde coşkulu, önde basan, tempolu, çok pozisyona giren bir Fenerbahçe bekleyen taraftarlar, bazı maçlarda istediklerini alsalar da birçok mücadelede sarı-lacivertli ekip oyun olarak beklentinin altında kalmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Kanarya'da sistemin değişmesi ve istenen futbolun ortaya konulması için Talisca transferini çok önemli olarak görülüyor.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı

Çünkü hem teknik heyet hem de yönetim yaptığı asistlerin yanında, attığı gollerle futbolseverleri ateşleyen yıldız oyuncunun her şeye çare olacağını düşünüyor.

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