Fenerbahçe'de flaş Talisca gerçeği! Transferin sebebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı yıldızın transferiyle birlikte takımda önemli bir değişimin yaşanacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sarı-lacivertli ekipte, hem yönetimin hem de teknik heyetin Talisca transferini neden bu kadar çok istediği de ortaya çıktı.
SİSTEM DEĞİŞİYOR
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Talisca'nın gelişiyle birlikte oyun sisteminin değişeceği öğrenildi.
Yeni sezonda Jose Mourinho önderliğinde coşkulu, önde basan, tempolu, çok pozisyona giren bir Fenerbahçe bekleyen taraftarlar, bazı maçlarda istediklerini alsalar da birçok mücadelede sarı-lacivertli ekip oyun olarak beklentinin altında kalmıştı.
Kanarya'da sistemin değişmesi ve istenen futbolun ortaya konulması için Talisca transferini çok önemli olarak görülüyor.
Çünkü hem teknik heyet hem de yönetim yaptığı asistlerin yanında, attığı gollerle futbolseverleri ateşleyen yıldız oyuncunun her şeye çare olacağını düşünüyor.
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