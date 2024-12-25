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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Mario Hermoso transferi için Teknik Direktör Jose Mourinho'nun oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!

Becao'nun sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Mario Hermoso'da karar kıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!

Bunun sebebi ise teknik direktör Jose Mourinho'nun bu oyuncuda ısrarcı olması...

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!

Portekizli çalıştırıcı, sezon başında da Hermoso'yu istemiş ancak Fenerbahçe limitlere takıldığından dolayı bu transferi gerçekleştirememişti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!

Şimdi ise eli daha rahat olan yönetim, Mourinho'nun bu talebini gerçekleştirmek için gaza bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!

Sportif direktör Mario Branco da bu transfer için hummalı bir çalışma içine girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!

Roma'da istediği ortamı bulamayan İspanyol oyuncu için tüm şartlar zorlanacak.

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