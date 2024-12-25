TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Mario Hermoso ısrarı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Mario Hermoso transferi için Teknik Direktör Jose Mourinho'nun oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Şimdi ise eli daha rahat olan yönetim, Mourinho'nun bu talebini gerçekleştirmek için gaza bastı.
Sportif direktör Mario Branco da bu transfer için hummalı bir çalışma içine girdi.
Roma'da istediği ortamı bulamayan İspanyol oyuncu için tüm şartlar zorlanacak.
Hermoso'nun da Mourinho'yla çalışmaya sıcak bakmasından dolayı bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ikinci transferi; İspanyol yıldız Mario Hermoso olacak. Stopere Hermoso'dan sonra bir takviye daha yapılabilir.
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