Kanada-Bosna Hersek | CANLI (2026 Dünya Kupası)

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda futbol dünyasının tüm dikkatleri Toronto Stadyumu'na çevrildi. Turnuvanın ev sahiplerinden olan Kanada, elemelerde İtalya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'ndaki bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'ndaki bu kritik karşılaşma, saat 22.00'de başladı.

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği dev turnuva kapsamındaki Kanada-Bosna Hersek maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI 11'LER

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio, Kone, Millar, Oluwaseyi, Buchanan, David

Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Bajraktarevic, Lukic, Demirovic

İŞTE MAÇIN GOLÜ