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Haberler Dünya Kupası Kanada-Bosna Hersek | CANLI (2026 Dünya Kupası)

Kanada-Bosna Hersek | CANLI (2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Toronto Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, aynı zamanda grubun ilk maçı olacak. Kanada ile Bosna Hersek'in karşılaşacağı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 22:26
Kanada-Bosna Hersek | CANLI (2026 Dünya Kupası)

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda futbol dünyasının tüm dikkatleri Toronto Stadyumu'na çevrildi. Turnuvanın ev sahiplerinden olan Kanada, elemelerde İtalya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'ndaki bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'ndaki bu kritik karşılaşma, saat 22.00'de başladı.

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği dev turnuva kapsamındaki Kanada-Bosna Hersek maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI 11'LER

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio, Kone, Millar, Oluwaseyi, Buchanan, David

Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Tahirovic, Basic, Memic, Bajraktarevic, Lukic, Demirovic

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