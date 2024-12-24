TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı futbolcu için yarışa girdi. Uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Fenerbahçe de hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:09 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:12
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Sarı-kırmızılılar, Lyon ile transfer görüşmelerine devam ederken, Fenerbahçe de harekete geçti.
Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe de Georges Mikautadze'yi transfer listesine dahil etti ve kısa süre içinde Lyon ile temas kurmayı planlıyor.
24 yaşındaki Gürcü forvet, sezon başında Metz'den 18.5 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu.
Bu sezon 21 maçta 783 dakika süre alarak 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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