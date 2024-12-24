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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı futbolcu için yarışa girdi. Uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Fenerbahçe de hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:09 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 10:12
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, iki takım arasında rekabet yaşanacak ilk isim belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!

Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, gündemine Georges Mikautadze'yi aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!

Sarı-kırmızılılar, Lyon ile transfer görüşmelerine devam ederken, Fenerbahçe de harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe de Georges Mikautadze'yi transfer listesine dahil etti ve kısa süre içinde Lyon ile temas kurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mikautadze yarışı!

24 yaşındaki Gürcü forvet, sezon başında Metz'den 18.5 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu.

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