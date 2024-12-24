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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Arsenal'in yıldızı için kolları sıvadı. Kanarya'da yetkililer futbolcu için Ada'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Jayden'in sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de adaylar artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Gallo, Miranda, Reguilon ve Reinildo'nun ardından şimdi de listeye Arsenal'in İskoç sol beki Kieran Tierney girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık geçirdikten sonra Arsenal'e geri dönen 27 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın gözüne giremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Sezon sonunda sözleşmesi biten yıldız isim, topçulardan ayrılmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Sarı-lacivertlilerin Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun da yakından tanıdığı isimlerden biri olan Tierney için harekete geçildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Sportif direktör Mario Branco, Tierney transferiyle bizzat ilgilenecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Bu hafta için Ada'ya çıkarma yapılacak ve hem oyuncuyla hem de Arsenal'le masaya oturulacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!

Fenerbahçe'nin hedefi oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak. İskoç sol bek bu sezon Arsenal'de sadece 1 maçta forma giydi.

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