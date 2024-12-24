FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı ile taraftarların gönlü alınacak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Arsenal'in yıldızı için kolları sıvadı. Kanarya'da yetkililer futbolcu için Ada'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Sezon sonunda sözleşmesi biten yıldız isim, topçulardan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun da yakından tanıdığı isimlerden biri olan Tierney için harekete geçildi.
Sportif direktör Mario Branco, Tierney transferiyle bizzat ilgilenecek.
Bu hafta için Ada'ya çıkarma yapılacak ve hem oyuncuyla hem de Arsenal'le masaya oturulacak.
Fenerbahçe'nin hedefi oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak. İskoç sol bek bu sezon Arsenal'de sadece 1 maçta forma giydi.
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