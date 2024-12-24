FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

En-Nesyri transferi gerçekleşirse Fenerbahçe, tarihinin en yüksek bedelli satışını yapacağı belirtilmişti.

Arabistan ekibinin Fenerbahçe'ye golcü oyuncu için teklif yaptığı, sarı lacivertli kulübün ise olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.