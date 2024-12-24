FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?
Ara transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'nin Arabistan kulüpleriyle görüşmeleri devam ediyor. Bir yandan Anderson Talisca'yı bekleyen sarı lacivertliler diğer yandan Youssef En-Nesyri için flaş gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr kulübüyle adı geçen Faslı yıldız için Arabistan ekibinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
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En-Nesyri transferi gerçekleşirse Fenerbahçe, tarihinin en yüksek bedelli satışını yapacağı belirtilmişti.
Arabistan ekibinin Fenerbahçe'ye golcü oyuncu için teklif yaptığı, sarı lacivertli kulübün ise olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.
EN-NESYRI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI
Talisca ve En-Nesyri haberleri Arabistan basınında geniş yankı uyandırırken transfer için resmi açıklama geldi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr transfer dedikodularına son noktayı koydu.
Ntv Spor'da yer alan habere göre; Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini yalanladı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 maçta görev alan En-Nesyri 9 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Bonservisine 19.5 milyon Euro ödenen Faslı yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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