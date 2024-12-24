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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

Ara transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'nin Arabistan kulüpleriyle görüşmeleri devam ediyor. Bir yandan Anderson Talisca'yı bekleyen sarı lacivertliler diğer yandan Youssef En-Nesyri için flaş gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr kulübüyle adı geçen Faslı yıldız için Arabistan ekibinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 12:13
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer operasyonu başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

Anderson Talisca için gün sayan sarı lacivertlilerin Arabistan kulüpleriyle görüşmeleri devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

Kanarya'nın Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için Al-Nassr iddiaları ortaya atılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

En-Nesyri transferi gerçekleşirse Fenerbahçe, tarihinin en yüksek bedelli satışını yapacağı belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

Arabistan ekibinin Fenerbahçe'ye golcü oyuncu için teklif yaptığı, sarı lacivertli kulübün ise olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

EN-NESYRI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Talisca ve En-Nesyri haberleri Arabistan basınında geniş yankı uyandırırken transfer için resmi açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr transfer dedikodularına son noktayı koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

Ntv Spor'da yer alan habere göre; Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini yalanladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Transfer olacak mı?

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 22 maçta görev alan En-Nesyri 9 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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