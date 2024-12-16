Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

En-Nesry ile ilgili geldiğinden beri "beslenmesi" gerektiğini söylüyorum. Adamın alameti farikası yüksek top üstünlüğü... 10 tane iyi orta yaparsan 5'ini içeri atar. Ama velakin ona bu sistemi kuracaksın. Hücum becerilerini En- Nesyri üzerinden yaparsan hem senin hem de oyuncunun gol sayısı artar.

Tekrar tekrar söylüyorum; Dzeko da oynasın elbette lakin ana plan En-Nesyri olmalı diye... Başakşehir maçıyla ilgili tuhaf şeyler duydum. Bu karşılaşmanın kaybedilmesi halinde bazı paralı askerler yönetimi istifaya davet edeceklerdi. Hevesleri kursaklarında kaldı neyse ki... Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir, ya da Fenerbahçeli değilsindir. Herkes aklını başına alsın!