Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.
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İlk dakikalarda Başakşehir in attığı golde ilk pas anında Davidson ofsayt olduğu için gol iptali doğru. Dzeko- Ba didişmesinde proaktif hakemlik yapabilirdi. Tecrübesizlik. Önce sarı verdi, sonra doğru VAR müdahalesi geldi.
Dzeko'ya kafa atan Ba'ya çıkan kırmızı kart doğru. İlk yarı uzatma dakikalarında Szymanski'ye Opuku'nun kontrolsüz girişi penaltı olmalıydı. Kalecinin gelişi pozisyonun içinde olması Opoku'nun eylemini boğuntuya getirmez.
İlk yarıda zaman geçirdiği için sözlü ikazda bulunduğu kaleci Deniz'e 66'da gösterdiği sarı kart yerindeydi. 70'te Fenerbahçe penaltı bekledi. Tadic ile Lima pozisyonunda rakibine kol teması var, eylem yok.
Devam kararı doğru. Başakşehir Piatek- Kostic-Çağlar temasında penaltı bekledi. Öyle penaltı olmaz. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacak. İlk büyük takım maçında beğendim.
EMRE BOL - YA F.BAHÇELİSİNDİR!
11'e 11 iken belki de sezonun en iyi Fenerbahçe'sini izledik. Doğru oyuncularla, doğru işler yapan bir Fenerbahçe! Olması gerektiği gibi önde oynayan, rakibine kolay pozisyon vermeyen bu takımı hepimiz çok sevdik. Ne zaman rakip Başakşehir eksik kaldı, işte o zaman problemler başladı. Eksik demişken...
Dzeko'nun yerinde kim olsa Ba'ya kırmızı kart göstertmek için uğraşırdı. Dzeko hakeme bırakıp doğruyu yaptı. Sakatlığını "artistik" hale getirenlere duyurulur! Kaş açılır, kafa yarılır. Bunlar futbolun içerisinde var. Abartana inanın uyuz oluyorum. Adil olan hakem zaten yapanın cezasını verecektir.
En-Nesry ile ilgili geldiğinden beri "beslenmesi" gerektiğini söylüyorum. Adamın alameti farikası yüksek top üstünlüğü... 10 tane iyi orta yaparsan 5'ini içeri atar. Ama velakin ona bu sistemi kuracaksın. Hücum becerilerini En- Nesyri üzerinden yaparsan hem senin hem de oyuncunun gol sayısı artar.
Tekrar tekrar söylüyorum; Dzeko da oynasın elbette lakin ana plan En-Nesyri olmalı diye... Başakşehir maçıyla ilgili tuhaf şeyler duydum. Bu karşılaşmanın kaybedilmesi halinde bazı paralı askerler yönetimi istifaya davet edeceklerdi. Hevesleri kursaklarında kaldı neyse ki... Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir, ya da Fenerbahçeli değilsindir. Herkes aklını başına alsın!
GÜRCAN BİLGİÇ - BİRLİK OLUNCA
Çok acayip bir maç oldu. Fenerbahçe'nin kalesine tek şut çektirmediği, sonlarında rakibin kırmızıdan 10 kişi kaldığı 45 dakika. Tek kale maçın tek hükümdarıydı Sarı-lacivertliler...
Dzeko'nun muhteşem golünün yanı sıra; kaçanlar, direği sıyıranlar, üst üste kornerler vardı... Tadic ve Maximin kulübede... Oğuz ile İrfan Can Kahveci var kanatlarda. Taraftar takımın arkasında... Hiçbir tribünde fire yok. Tam anlamıyla "omuz omuza" durumu. Sonra Livakovic tuttu arka adalesini. Takıma "aman ha" duygusu düştü.
Piatek'in hefis ara pasını Becao ve kaleci Ertuğrul'un arasından geçirmesiyle iklim değişti. Gol öncesinde bu kez Oğuz aydın tuttu arka adaleyi, İrfan Can da kenara geldi. Gol sonrasında En Nesryi Mert Müldür hamlesi de geldi. Taşların yeri değişti. Galibiyet kapısını da bu hamleler açtı aslında.
En Nesryi takımının en ihtiyacı olduğu anda "kafayı" çalıştırdı aslında. Ve yine acayip bir durum. Becao ıska geçiyor, sağ dizi dönüyor, Piatek bom boş pozisyonda topu avuta atıyor.
Beraberlik şansı kaçtı, değişiklik hakkını tamamlayan Fenerbahçe de 10 kişi kaldı. Tadic sağ bek oldu. Kulübede yedek stoper yoktu. Djiku cezalı, Samet kadroya yazılmamış. Halk dilinde, iki yenilgi sonrasında "Köprüden önce son çıkış" dakikalarında, yaşanabilecek en kötüler Fenerbahçe'nin başındaydı.
Ama hep birlikte yaptılar, başardılar. Taraftarı da yanlarına aldılar. Bir not... Ba'nın kafa darbesini yediği, kaşı açıldığı halde "gık" bile demeyen, dimdik ayakta duran, kendi yerlere yuvarlamayan Dzeko'yu "onur hattı"nın üstüne alalım. "Delikanlılık" nedir, rakiple nasıl didişilir konulu ders verdi.
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