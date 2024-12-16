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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 08:27
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Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - PENALTIYI ATLADI

Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a Avrupa'da Bilbao ya kaybedince bu maç çok fazla önem kazandı. Son maçta Başkan ve yönetimin istifası istendi. Beraberlik dahi Mourinho'yu bozacak bir maç. İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Başakşehir'in gol beklentisi sıfır. Fenerbahçe de ise Kostic'in ortaları Oğuz'un direkten dönen topu, Dzeko'nun bir şutu ve golü dışında şuursuz ön alan baskısı var o kadar.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

İkinci yarı Mourinho dan oyuncu değişiklikleri geldi ama beraberlik golü on kişi kalan Başakşehir'in formda santrforu Piatek den geldi. En-Nesyri nin golleri Fenerbahçe yi de Mourinho yu da kurtardı. Savunma merkezinde uyumsuzluk devam ediyor. Oyuncu sakatlıkları düşündürücü. Oyuncu değişiklik stratejisi ise sorgulanmalı...

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

MHK'nın kadro mühendisliği projesi kapsamında Ozan Ergün sezon başı Üst Klasman hakem havuzuna girdi. 2 sezon önce çıktığı TFF 1. Lig'de 24, bu sezon başından itibaren de Süper Lig'de 5 maç yöneterek düne geldi. 32 yaşındaki genç hakem temaslı oyuna izin verince ilk yarının sonuna doğru oyun kızıştı, kartlar çıktı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

İlk dakikalarda Başakşehir in attığı golde ilk pas anında Davidson ofsayt olduğu için gol iptali doğru. Dzeko- Ba didişmesinde proaktif hakemlik yapabilirdi. Tecrübesizlik. Önce sarı verdi, sonra doğru VAR müdahalesi geldi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Dzeko'ya kafa atan Ba'ya çıkan kırmızı kart doğru. İlk yarı uzatma dakikalarında Szymanski'ye Opuku'nun kontrolsüz girişi penaltı olmalıydı. Kalecinin gelişi pozisyonun içinde olması Opoku'nun eylemini boğuntuya getirmez.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

İlk yarıda zaman geçirdiği için sözlü ikazda bulunduğu kaleci Deniz'e 66'da gösterdiği sarı kart yerindeydi. 70'te Fenerbahçe penaltı bekledi. Tadic ile Lima pozisyonunda rakibine kol teması var, eylem yok.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Devam kararı doğru. Başakşehir Piatek- Kostic-Çağlar temasında penaltı bekledi. Öyle penaltı olmaz. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacak. İlk büyük takım maçında beğendim.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

EMRE BOL - YA F.BAHÇELİSİNDİR!

11'e 11 iken belki de sezonun en iyi Fenerbahçe'sini izledik. Doğru oyuncularla, doğru işler yapan bir Fenerbahçe! Olması gerektiği gibi önde oynayan, rakibine kolay pozisyon vermeyen bu takımı hepimiz çok sevdik. Ne zaman rakip Başakşehir eksik kaldı, işte o zaman problemler başladı. Eksik demişken...

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Dzeko'nun yerinde kim olsa Ba'ya kırmızı kart göstertmek için uğraşırdı. Dzeko hakeme bırakıp doğruyu yaptı. Sakatlığını "artistik" hale getirenlere duyurulur! Kaş açılır, kafa yarılır. Bunlar futbolun içerisinde var. Abartana inanın uyuz oluyorum. Adil olan hakem zaten yapanın cezasını verecektir.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

En-Nesry ile ilgili geldiğinden beri "beslenmesi" gerektiğini söylüyorum. Adamın alameti farikası yüksek top üstünlüğü... 10 tane iyi orta yaparsan 5'ini içeri atar. Ama velakin ona bu sistemi kuracaksın. Hücum becerilerini En- Nesyri üzerinden yaparsan hem senin hem de oyuncunun gol sayısı artar.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Tekrar tekrar söylüyorum; Dzeko da oynasın elbette lakin ana plan En-Nesyri olmalı diye... Başakşehir maçıyla ilgili tuhaf şeyler duydum. Bu karşılaşmanın kaybedilmesi halinde bazı paralı askerler yönetimi istifaya davet edeceklerdi. Hevesleri kursaklarında kaldı neyse ki... Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir, ya da Fenerbahçeli değilsindir. Herkes aklını başına alsın!

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - BİRLİK OLUNCA

Çok acayip bir maç oldu. Fenerbahçe'nin kalesine tek şut çektirmediği, sonlarında rakibin kırmızıdan 10 kişi kaldığı 45 dakika. Tek kale maçın tek hükümdarıydı Sarı-lacivertliler...

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Dzeko'nun muhteşem golünün yanı sıra; kaçanlar, direği sıyıranlar, üst üste kornerler vardı... Tadic ve Maximin kulübede... Oğuz ile İrfan Can Kahveci var kanatlarda. Taraftar takımın arkasında... Hiçbir tribünde fire yok. Tam anlamıyla "omuz omuza" durumu. Sonra Livakovic tuttu arka adalesini. Takıma "aman ha" duygusu düştü.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Piatek'in hefis ara pasını Becao ve kaleci Ertuğrul'un arasından geçirmesiyle iklim değişti. Gol öncesinde bu kez Oğuz aydın tuttu arka adaleyi, İrfan Can da kenara geldi. Gol sonrasında En Nesryi Mert Müldür hamlesi de geldi. Taşların yeri değişti. Galibiyet kapısını da bu hamleler açtı aslında.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

En Nesryi takımının en ihtiyacı olduğu anda "kafayı" çalıştırdı aslında. Ve yine acayip bir durum. Becao ıska geçiyor, sağ dizi dönüyor, Piatek bom boş pozisyonda topu avuta atıyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Beraberlik şansı kaçtı, değişiklik hakkını tamamlayan Fenerbahçe de 10 kişi kaldı. Tadic sağ bek oldu. Kulübede yedek stoper yoktu. Djiku cezalı, Samet kadroya yazılmamış. Halk dilinde, iki yenilgi sonrasında "Köprüden önce son çıkış" dakikalarında, yaşanabilecek en kötüler Fenerbahçe'nin başındaydı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi

Ama hep birlikte yaptılar, başardılar. Taraftarı da yanlarına aldılar. Bir not... Ba'nın kafa darbesini yediği, kaşı açıldığı halde "gık" bile demeyen, dimdik ayakta duran, kendi yerlere yuvarlamayan Dzeko'yu "onur hattı"nın üstüne alalım. "Delikanlılık" nedir, rakiple nasıl didişilir konulu ders verdi.

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