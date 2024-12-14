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Haberler Fenerbahçe İlk 8 ihtimali yüzde 1

İlk 8 ihtimali yüzde 1

Athletic Bilbao’ya 2-0 yenilen Fenerbahçe’nin, son iki maç kala ilk 8’e kalma ihtimali sadece yüzde 1… Play-off’a kalma oranı ise yüzde 86 olarak gösterildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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İlk 8 ihtimali yüzde 1

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6'ncı hafta maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu. 6'ncı maçındaki 2'nci yenilgisini alan sarı- lacivertliler, 8 puanda kaldı ve diğer sonuçların ardından ligde 21'inci sıraya geriledi. Son iki maç kala Fenerbahçe'nin ilk 8'e kalarak direkt çeyrek finale kalma ihtimali de açıkladı. Temsilcimizin Lyon ve Midtjylland maçları öncesinde ligi ilk 8'de bitime ihtimali yüzde 1 olarak belirtildi.

ELENME ORANI YÜZDE 13

Tüm algoritmalar hesaplandığında sarı-lacivertlilerin, ilk 24 takım içinde yer alıp, play-off oynama ihtimali ise yüzde 86 olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin 24 takım dışında kalıp elenme oranı da 13 olarak belirtildi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni son iki maçlar sonrasında 24'üncü sırada tamamlar, şu an 7'nci olan Galatasaray da ilk 8 dışında kalıp 9'uncu bitirirse; iki ezeli rakibin play-off'ta eşleşme şansı var.

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