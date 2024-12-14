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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 14:39
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Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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