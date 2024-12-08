Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşaıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Zirve yarışında beklemediği bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerine devam eden Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ALEKSANDAR MITROVIC BOMBASI
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Al-Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic'e talip olduğunu yazdı.
Todofichajes'te yer alan habere göre, Al-Nassr'ın talip olduğu Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı golcü arayışına başlayan sarı-lacivertlilerin Sırp santrforu istediği kaydedildi.
Haberde Aleksandar Mitrovic transferinin Fenerbahçe için bir 'rüya' olacağı ancak Al-Hilal'i ikna etmeleri gerektiği vurgulandı.
Aleksandar Mitrovic bu sezon Al-Hilal formasıyla 23 maça çıktı.
Sırp forvet, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Mitrovic'in Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 28 milyon Euro.
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