  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşaıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 10:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbiyi kazanan taraf, 1-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Zirve yarışında beklemediği bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerine devam eden Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

ALEKSANDAR MITROVIC BOMBASI

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Al-Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic'e talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Todofichajes'te yer alan habere göre, Al-Nassr'ın talip olduğu Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı golcü arayışına başlayan sarı-lacivertlilerin Sırp santrforu istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Haberde Aleksandar Mitrovic transferinin Fenerbahçe için bir 'rüya' olacağı ancak Al-Hilal'i ikna etmeleri gerektiği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Aleksandar Mitrovic bu sezon Al-Hilal formasıyla 23 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Sırp forvet, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer! Bu hamle çok konuşulur

Mitrovic'in Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza - Udinese maçı ne zaman? Monza - Udinese maçı ne zaman? 11:17
Getafe - Espanyol maçı ne zaman? Getafe - Espanyol maçı ne zaman? 11:13
Arda ve Kerem Avrupa'da manşetlerde! Arda ve Kerem Avrupa'da manşetlerde! 11:06
F.Bahçe'den derbi yenilgisini unutturacak transfer! F.Bahçe'den derbi yenilgisini unutturacak transfer! 10:44
West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? West Ham - Wolverhampton maçı ne zaman? 10:42
Şampiyon madalyasına kavuştu! Şampiyon madalyasına kavuştu! 10:28
Daha Eski
NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet! NBA'de Mavericks'ten üst üste 7. galibiyet! 10:22
Eski hakemler Beşiktaş - F.Bahçe derbisini yorumladı Eski hakemler Beşiktaş - F.Bahçe derbisini yorumladı 10:14
Avrupa dev derbiyi konuşuyor! İşte atılan manşetler Avrupa dev derbiyi konuşuyor! İşte atılan manşetler 09:54
F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi 09:47
Nihat Kahveci'den Mourinho'ya flaş eleştiri! Nihat Kahveci'den Mourinho'ya flaş eleştiri! 09:38
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:33