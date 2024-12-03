FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri çekti. Fransız basını, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcuyu isteyen 3 takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor forması giyen ve Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
Ancak teknik direktör Jose Mourinho, 24 yaşındaki futbolcuya haftalar boyunca süre vermemiş ve eleştirilerin odağı olmuştu.
Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçıyla ilk kez 11'de yer alan Oğuz, performansıyla karşılaşmaya damga vurmuştu.
Deplasmanda 6-2 kazanılan mücadelede 2 gol ve 1 asist kaydeden yıldız oyuncu, maçın yıldızı olmuştu.
Etkili performansı sonrası Gaziantep FK maçına da ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, bu maçı da boş geçmedi.
Henüz 3. dakikada ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı.
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan alınan katkı camianın yüzünü güldürürken, yıldız oyuncu kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Fransız basını, 3 takımın milli futbolcuya talip olduğunu yazdı.
AEK, RANGERS VE RENNES İSTİYOR
Le Courrier Europeen'de yer alan habere göre; AEK, Rangers ve Rennes, Oğuz Aydın'a talip oldu.
Haberde transferin potansiyel maliyetinin 6 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Oğuz'un her iki kanatta da oynayabilmesinin birçok antrenörün aradığı çok yönlülüğü sağladığı kaydedildi.
24 yaşındaki futbolcunun hücum yeteneklerinin yanı sıra potansiyelinin de dikkat çektiği ve gençlere yatırım yapmak isteyen kulüplerin tercih edebileceği bir oyuncu olduğu belirtildi.
Öte yandan haberde Oğuz Aydın transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda hareketlilik olabileceğinin altı çizildi.
Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı.
24 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Oğuz'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 5.5 milyon Euro.
DİĞER