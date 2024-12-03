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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri çekti. Fransız basını, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcuyu isteyen 3 takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 10:24
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, birçok yıldızı takıma kazandırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Oğuz Aydın olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor forması giyen ve Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak teknik direktör Jose Mourinho, 24 yaşındaki futbolcuya haftalar boyunca süre vermemiş ve eleştirilerin odağı olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçıyla ilk kez 11'de yer alan Oğuz, performansıyla karşılaşmaya damga vurmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Deplasmanda 6-2 kazanılan mücadelede 2 gol ve 1 asist kaydeden yıldız oyuncu, maçın yıldızı olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Etkili performansı sonrası Gaziantep FK maçına da ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, bu maçı da boş geçmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Henüz 3. dakikada ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan alınan katkı camianın yüzünü güldürürken, yıldız oyuncu kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Fransız basını, 3 takımın milli futbolcuya talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

AEK, RANGERS VE RENNES İSTİYOR

Le Courrier Europeen'de yer alan habere göre; AEK, Rangers ve Rennes, Oğuz Aydın'a talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde transferin potansiyel maliyetinin 6 milyon Euro olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Oğuz'un her iki kanatta da oynayabilmesinin birçok antrenörün aradığı çok yönlülüğü sağladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

24 yaşındaki futbolcunun hücum yeteneklerinin yanı sıra potansiyelinin de dikkat çektiği ve gençlere yatırım yapmak isteyen kulüplerin tercih edebileceği bir oyuncu olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan haberde Oğuz Aydın transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda hareketlilik olabileceğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a 3 talip birden! Bunu kimse beklemiyordu

24 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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