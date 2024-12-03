Fenerbahçe - Gaziantep FK maçınının VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının VAR kaydını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 14. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:

- Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede hakem Alper Akarsu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 'Potansiyel penaltı iptali' için VAR uyarısıyla kenara gelen Akarsu, pozisyonu izleyerek sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

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