TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde iç transfer hareketliliği de başladı.

Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerse sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel olmuştu.