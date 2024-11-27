TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden olan Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerde ayrılmaya hazırlanıyor. Nijerya basını, yıldız futbolcunun yeni takımını ve sözleşme süresini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, milli yıldız İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Tecrübeli futbolcunun 3 yıl daha Fenerbahçe formasını terleteceği öğrenildi.
Sözleşmesi biten bir diğer isim olan Osayi-Samuel ise sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.
FULHAM'A GİDİYOR
Nijerya basını, Osayi'nin İngiltere'ye geri döneceğini ve Fulham'la anlaştığını iddia etti.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde; tecrübeli sağ bekin, Fulham'la 4 yıllık bir sözleşme imzalayacağının da altı çizildi.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta süre aldı.
Nijeryalı sağ bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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