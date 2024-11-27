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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden olan Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerde ayrılmaya hazırlanıyor. Nijerya basını, yıldız futbolcunun yeni takımını ve sözleşme süresini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 09:08
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TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde iç transfer hareketliliği de başladı.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerse sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Sarı-lacivertliler, milli yıldız İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Tecrübeli futbolcunun 3 yıl daha Fenerbahçe formasını terleteceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Sözleşmesi biten bir diğer isim olan Osayi-Samuel ise sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

FULHAM'A GİDİYOR

Nijerya basını, Osayi'nin İngiltere'ye geri döneceğini ve Fulham'la anlaştığını iddia etti.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

4 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde; tecrübeli sağ bekin, Fulham'la 4 yıllık bir sözleşme imzalayacağının da altı çizildi.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve sözleşme süresi

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta süre aldı.

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