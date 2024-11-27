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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında konuk olacağı Slavia Prag maçının kamp kadrosu açıklandı. Yıldız oyuncu listeye dahil edilmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 14:12 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 14:23
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Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında konuk olacağı Slavia Prag maçının kamp kadrosu açıklandı.

Cezalı olan Rodrigo Becao ile Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Slavia Prag maçı kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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