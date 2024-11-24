  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi: Komedi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi: Komedi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi. Çakar, sarı lacivertlilerin kazandığı penaltıyı yorumladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi: Komedi!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Tadic, Oğuz Aydın(2), En-Nesyri ve Szymanski kaydetti.

Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar Kayserispor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Çakar'ın yazısı...

AHMET ÇAKAR - PENALTI KOMEDİYDİ

Fenerbahçe ilk yarım saat harika oynadı, 3 gol buldu, 'İş bitti' dedik ama ne olduysa bundan sonra oldu. Devre biterken Djiku kendi kalesine attı, ikinci yarının hemen başında da kaleci Livakovic'in hatalı çıkışından Kayserispor ikinci golü buldu. Tüm Fenerbahçeliler 'Rahat maç izleyecek miyiz?' derken, işler birden sıkıntı ve paniğe girmişken imdada En-Nesyri yetişti ve dördüncü golü atıp F.Bahçe'yi rahatlattı. Dün gecenin altın isimleri tartışmasız Oğuz Aydın ve Mert Hakan… Fazla şans bulamayan bu iki yerli oyuncunun performansları sanırım Mourinho'nun da hoşuna gitmiştir. Dün geceki sonuç belki de Süper Lig'in en fazla skorlu maç olabilir. Kaçanları da ilave edersek pekala 10-15 gol olabilirdi. Hakem berbat bir maç yönetti. F.Bahçe'ye verdiği penaltı komik. Kostic'e faul yapılmıyor. Bilakis Kostic ayağını rakibin önüne koyup 'Bana vur' diyor. Oğuz Aydın'ın ikinci golü öncesi ofsayttaki En-Nesyri'nin topa hamlesi var. Her ne kadar topa dokunmasa da bence ofsayt. Sadece bunlar mı? Hayır... Fauller hatalı, kartlar hatalı. Dedik ya çok ama çok kötü bir yönetim. Bu arada ilk yarıda Kayserispor'un Kostic'in eline çarpan topta penaltı beklediği pozisyonda kasıt yok, el normal konumunda.

Napoli'den G.Saray'a kötü haber!
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın!
DİĞER
“Metin’in kaybı beni yıktı” Metin Arolat’ın yakın dostu Demet Sağıroğlu’ndan duygusal sözler!
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
Beşiktaş'a Arabistan'dan 60 milyonluk kanat!
Buruk'tan kırmızı kart açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:18
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:13
Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! 01:05
12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 00:54
Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! 00:08
Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! 00:08
Daha Eski
G.Saray tek attı 3 aldı! G.Saray tek attı 3 aldı! 00:08
G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... 00:08
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:08
Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon 00:08
Bodrum FK 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Bodrum FK 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:08
Mourinho'dan Talisca açıklaması! Mourinho'dan Talisca açıklaması! 00:08