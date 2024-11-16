  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbhaçe ve Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşine düştü! Transfer...

Beşiktaş, Fenerbhaçe ve Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşine düştü! Transfer...

Süper Lig'deki performansıyla A Milli Takım aday kadrosuna da davet edilen Ahmet Kutucu transferin gözde ismi oldu. Yıldız ismin Eyüpspor'daki performansı sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gündemine aldı. İşte son detaylar... Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş, Fenerbhaçe ve Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşine düştü! Transfer...

Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergileyen Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu 3 büyüklerin radarında...

Beşiktaş, Fenerbhaçe ve Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşine düştü! Transfer...

Takvim'de yer alana habere göre Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçti.

Beşiktaş, Fenerbhaçe ve Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşine düştü! Transfer...

Devlerin, Kutucu'nun menajeriyle dirsek temasında olduğu gelen haberler arasında. Geçen yıl Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Beşiktaş, Fenerbhaçe ve Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşine düştü! Transfer...

Bu sezon 12 Süper Lig maçında görev yapan Ahmed Kutucu, 5 gol atarken 5 asist yaptı. 10 gole katkıda bulundu.

Beşiktaş, Fenerbhaçe ve Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşine düştü! Transfer...

2 kez A Milli Takım'a seçilen genç yıldız için Avrupa'dan da teklifler olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş, Fenerbhaçe ve Galatasaray Ahmed Kutucu'nun peşine düştü! Transfer...

Eyüpspor, transfermarkt değeri 2.4 milyon Euro olan oyuncunun bonservis bedelini henüz belirlemedi.

ManU'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
Oosterwolde'ye 3 talip birden!
DİĞER
Mourinho'nun listesinde 4 aday var! Talisca, Griezmann ve Dybala için flaş karar
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı?
F.Bahçe'de Mourinho detayı! Okan Buruk...
Kazanan Jake Paul oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU'dan G.Saraylı yıldıza kanca! ManU'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 10:18
3 büyükler peşine düştü! 3 büyükler peşine düştü! 10:07
Türkiye - Galler maçı detayları! Türkiye - Galler maçı detayları! 10:01
Şengün'den triple-double! Şengün'den triple-double! 09:56
G.Saray'dan kritik Osimhen hamlesi! G.Saray'dan kritik Osimhen hamlesi! 09:45
Rehavete yer yok Rehavete yer yok 01:14
Daha Eski
Amed çift çalışıyor Amed çift çalışıyor 01:15
F.Bahçe’den seriye devam F.Bahçe’den seriye devam 01:16
En iyisini yapmalıyız En iyisini yapmalıyız 01:16
O. Lyon’a küme düşme cezası O. Lyon’a küme düşme cezası 01:18
Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Kasım Cumartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Kasım Cumartesi 07:54
Kazanan Jake Paul oldu! Kazanan Jake Paul oldu! 08:27