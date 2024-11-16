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Haberler Fenerbahçe 30 milyon euro uçtu gitti

30 milyon euro uçtu gitti

Oosterwolde’nin futbolcu borsasında değeri 30 milyon euroyu buldu. Ancak sakatlanması Fenerbahçe’nin planlarını bozdu çünkü Hollandalı’nın Ferdi’nin bonservis rekorunu kırması bekleniyordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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30 milyon euro uçtu gitti

Fenerbahçe'nin planları alt üst oldu... Nedeni ise Jayden Oosterwolde'nin sakatlanarak sezonu kapatması... 'futbolcu borsası'nda değeri 30 milyon euroyu bulan 23 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda satarak hem harcama limitlerini artırmayı hem de Ferdi Kadıoğlu'nun rekorunu kırmayı planlıyordu sarı-lacivertli yönetim. Ancak Jayden'ın çapraz bağ yırtığı Fenerbahçe'nin hayallerini bir anda yıktı.

ÜMİTSİZLİK HAKİM

Oyuncunun dönüşü sonrasında nasıl bir performans göstereceği ve eskisi gibi piyasasının olup olmayacağı belirsiz. Jayden'dan ümidini kesen yönetim, bir anlamda da sezon başında gelen teklif kabul edilmediği için pişmanlık yaşıyor. Napoli, yaz transfer döneminde Oosterwolde için 18 milyon euro önermiş ancak Fenerbahçe, bu paranın %30'u Parma'ya gideceğinden dolayı teklifi reddetmişti.

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