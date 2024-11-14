Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif! İşte önerilecek rakam

Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertlilerin kısa süre önce yıllık 50 milyon TL teklif ettiği ancak fazla forma şansı bulamadığı için tedirginliğini kulüple paylaşan ve bu nedenden dolayı teklifi kabul etmeyen 29 yaşındaki oyuncuya yeni teklifin yolda olduğu öğrenildi.