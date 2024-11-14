Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif! İşte önerilecek rakam
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya son teklifini ileteceği öğrenilirken, teklifin detayları da ortaya çıktı. (FB spor haberi)
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İrfan Can'ın yapılacak bu teklifi kabul edeceği de gelen haberler arasında.
İrfan bu sezon Sarı-Lacivertli takımla 15 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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