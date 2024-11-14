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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif! İşte önerilecek rakam

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif! İşte önerilecek rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya son teklifini ileteceği öğrenilirken, teklifin detayları da ortaya çıktı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif! İşte önerilecek rakam

Fenerbahçe'de kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif! İşte önerilecek rakam

Sarı-Lacivertlilerin kısa süre önce yıllık 50 milyon TL teklif ettiği ancak fazla forma şansı bulamadığı için tedirginliğini kulüple paylaşan ve bu nedenden dolayı teklifi kabul etmeyen 29 yaşındaki oyuncuya yeni teklifin yolda olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye son teklif! İşte önerilecek rakam

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertlilerin tecrübeli kanat oyuncusuna bir hafta içinde yıllık 65 milyon liradan 3 yılık kontrat önereceği öğrenildi.

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