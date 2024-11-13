Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho'nun Barcelona forması giyen yıldız futbolcuyu takımda görmek istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde de kadroyu güçlendirmek isteyen yönetim, milli arada çalışmalarına hız verdi.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hamleler yapacak olan sarı-lacivertlilerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE ANSU FATI'DEN VAZGEÇMİYOR
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine aldığı Ansu Fati'yi ocak ayında transfer etmek istediğini yazdı.
Okdiario kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin İspanyol kanat oyuncusu için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği yazılırken, bu transferin Barcelona'nın maaş yükünü hafifleteceği aktarıldı.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin de Fati'nin maaşının bir kısmını ödemekte sorun yaşamayacağı vurgulandı.
BRANCO TEMASA GEÇTİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Ansu Fati'yi ocak ayında takıma kazandırmak için Barcelona yetkilileriyle temasa geçtiği öğrenildi.
Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 7 maçta 158 dakika süre aldı.
İspanyol futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Fati'nin Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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