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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho'nun Barcelona forması giyen yıldız futbolcuyu takımda görmek istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 18:13
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Sarı-lacivertliler, birçok yıldızı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Fenerbahçe özellikle Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat transferleriyle gündem oldu.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde de kadroyu güçlendirmek isteyen yönetim, milli arada çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hamleler yapacak olan sarı-lacivertlilerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

FENERBAHÇE ANSU FATI'DEN VAZGEÇMİYOR

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine aldığı Ansu Fati'yi ocak ayında transfer etmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Okdiario kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin İspanyol kanat oyuncusu için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği yazılırken, bu transferin Barcelona'nın maaş yükünü hafifleteceği aktarıldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Ayrıca sarı-lacivertlilerin de Fati'nin maaşının bir kısmını ödemekte sorun yaşamayacağı vurgulandı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

BRANCO TEMASA GEÇTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Ansu Fati'yi ocak ayında takıma kazandırmak için Barcelona yetkilileriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 7 maçta 158 dakika süre aldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barcelona'nın yıldızını istiyor

İspanyol futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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