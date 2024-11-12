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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yeniden Premier Lig'e döneceği iddia edilmişti. İngilizlerin efsane futbolcusu Alan Shearer, Portekizli çalıştırıcının gidebileceği iki takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 13:21
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

Fenerbahçe, 99 puan topladığı tarihi sezonun ardından büyük ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

Sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

Fenerbahçe, on binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 26 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

Oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 61 yaşındaki teknik adamın yeniden Premier Lig'e döneceği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınına konuşan Mourinho da bir gün mutlaka Premier Lig'e döneceğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

Son günlerde Ada basınında sık sık Mourinho'nun geri döneceği haberleri yayımlanırken, konuyla ilgili son açıklama İngilizlerin efsane futbolcusu Alan Shearer'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

EVERTON YA DA NEWCASTLE'A GİDEBİLİR

İngiliz basınına konuşaun Shearer, "Mourinho yakın zamanda Roma'yı çalıştırıyordu ve Roma'nın sahipleri Everton'ı satın almaya yakın. Kazandığı başarılardan dolayı Premier Lig'deki herhangi bir takım onunla ilgilenebilir. Gördüklerini olduğu gibi söylemekten ve kaos yaratmaktan korkmuyor."

FENERBAHÇE HABERİ - İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım

"Mourinho'yu 1 sene içinde Premier Lig'de görürsek şaşırmam. Newcastle'da her zaman övgüyle bahsettiğini biliyoruz ve bu bağ Sir Bobby Robson ile olan bağlantısından kaynaklanıyor. "Bu bağlantı sayesinde stadyumu, atmosferi ve taraftarları her zaman övdü." ifadelerini kullandı.

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