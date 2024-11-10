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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Kadıköy'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 19:30
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Fenerbahçe - Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 37'NCİ RANDEVU

Fenerbahçe ve Sivasspor Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler oynanan karşılaşmaların 20'sinden galip ayrıldı. 9 karşılaşma beraberlikle sona ererken 7 maçtan ise kırmızı-beyazlılar kazanan taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin evinde oynadığı maçlarda ise üstünlüğü bulunuyor. Kadıköy'de oynanan 18 karşılaşmanın 13'ünü Fenerbahçe kazandı. Konuk ekip Sivasspor, Kadıköy'de 3 maçta galip gelmeyi başarırken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

JOSE MOURINHO YİNE TRİBÜNDE

Son olarak Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle maçı tribünden takip etmişti. Trabzonspor karşısında da rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, yine takımının yanında değil. AZ Alkmaar karşısında takımın başında olan Zeki Murat Göle, Sivasspor maçında da takımın başında yer alıyor.

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