TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun talimatıyla sezon başında Al-Ahli kulübünden kiralanan Allan Saint-Maximin için karar verildi. Sarı lacivertliler Fransız yıldız için kulübüyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Fotomac.com.tr (Enes Cevahirci) FENERBAHÇE HABERLERİ
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Kanarya yıldız oyuncuyu sezon başında Al-Ahli'den kiralamıştı.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Suudi Arabistan ekibine kiralama bedeli olarak 4 taksit halinde 8 milyon Euro ödeyeceğini KAP'a bildirmişti.
Fransız basını yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu.
MOURINHO TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR
AfricaFootUnited'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i gelecek sezonda kadrosunda görmek istiyor.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Fransız yıldız oyuncunun Al-Ahli kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan yıldız oyuncu 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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