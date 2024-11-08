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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun talimatıyla sezon başında Al-Ahli kulübünden kiralanan Allan Saint-Maximin için karar verildi. Sarı lacivertliler Fransız yıldız için kulübüyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Fotomac.com.tr (Enes Cevahirci) FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 15:09
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

Eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı lacivertli kulüpte kiralanan isimlerle görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Allan Saint-Maximin geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

Kanarya yıldız oyuncuyu sezon başında Al-Ahli'den kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Suudi Arabistan ekibine kiralama bedeli olarak 4 taksit halinde 8 milyon Euro ödeyeceğini KAP'a bildirmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

Fransız basını yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

MOURINHO TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

AfricaFootUnited'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i gelecek sezonda kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Allan Saint-Maximin kararı! Görüşmeler başladı

Fransız yıldız oyuncunun Al-Ahli kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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