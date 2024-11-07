Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Zor bir maç olacak!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı konuk edeceği karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerde Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

AZ, lige ve Avrupa'ya normalde iyi başlamışlardı ancak ekim ayından bu yana zorlanıyorlar, çıkış arayacaklardır. Bizim için de zor maç olacak ama hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen hafta Trabzon maçında çok önemli bir galibiyet aldık, onun moraliyle sahada olacağız. Topa sahip olduğunuzda AZ Alkmaar bayağı bozuluyor, bizim maça çok iyi başlamamız gerekiyor. Bloklar arası mesafeleri açıp arkada boşluklar veriyorlar. Zorlu bir fikstürümüz var Avrupa'da, hedefimiz ilk 8'de yer almak.