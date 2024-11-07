FENERBAHÇE HABERLERİ | PFDK Jose Mourinho'nun cezasını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

PFDK'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu'nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 – K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT'nin 75/2. maddesi doğrultusunda CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bahse konu ifadelerin sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı nitelikte ve TFF'nin saygınlığını zedeleyici, Türk futbolunun değerini düşürmeye yönelik, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca takdiren 900.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

ACUN ILICALI DA CEZA ALDI

Öte yandan PFDK, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da 600 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALİ ACUN ILICALI'nın, 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, ifadeleri içerisinde geçen ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca bahse konu maddede geçen alt sınır olan 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DZEKO'YA CEZA YOK

PFDK, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko'ya ise ceza tayinine yer olmadığını belirterek, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDIN DZEKO hakkında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; bahse konu beyanların ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı ve ayrıca bir disiplin ihlali barındırmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

YARDIMCI ANTRENÖRLERE İKİŞER MAÇ CEZA

Öte yandan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler Sandro Zufic ve Salvatore Foti'ye ikişer maç ceza verildi.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SALVATORE FOTI'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'A DA CEZA VERİLDİ

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ise Fenerbahçe maçı sonrası açıklamaları nedeniyle 465 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

İŞTE PFDK'NİN VERDİĞİ TÜM CEZALAR;

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 01.11.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü sporcusu UĞUR ÇİFTÇİ'nin, 02.11.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.11.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 02.11.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.11.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 415-416, DOĞU ALT TRİBÜN 115, GÜNEY ALT TRİBÜN 121 ve KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 03.11.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN KUZEY ALT A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi OSMAN BAHAROĞLU'nun, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 450.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SİPAY BODRUM FK'nın, 03.11.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan YENİ (GÜNEY) KALE ARKASI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK sporcusu MUSAH MOHAMMED'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 03.11.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü teknik sorumlusu RIZA ÇALIMBAY'ın, 03.11.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT K, J, I, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT J, I, K, TRABZONSPOR FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜN DOĞU ALT J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 47.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalara ilişkin, her ne kadar FDT'nin 38 ve 41. maddeleri uyarınca sevk yapılmış ise de; açıklama içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatabı belli bir hakaretin gerçekleşmediği, açıklamaların yöneldiği kişilerin açıklama bütünlüğü içerisinde muğlak kaldığı ve eylemin bu yönüyle sportmenliğe aykırı açıklama mahiyetinde değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alınarak; ayrıca, açıklama içeriğinde yer alan ifadelerin spor ahlakına, fair play anlayışına aykırı ve futbolun değerini düşüren, TFF yöneticilerini rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca takdiren 465.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."