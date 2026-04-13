Shakhtar Donetsk-LNZ mücadelesinin ikinci yarısı hava saldırısı uyarısı nedeniyle başlayamadı.

Ukrayna'da süren savaş ortamı, spor organizasyonlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy arasında oynanan mücadelede, ikinci yarı bölgedeki hava saldırısı uyarısı nedeniyle başlatılamadı.
İlk yarının tamamlanmasının ardından stadyum çevresinde sirenlerin çalmasıyla birlikte güvenlik protokolleri devreye sokuldu.
45 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI
Mücadelede ikinci yarı, olması gerekenden 45 dakika gecikmeli bir şekilde yeniden başladı. İlk yarıda skor 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.