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Haberler Fenerbahçe Az Alkmaar Fenerbahçe maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

Az Alkmaar Fenerbahçe maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Twente'nin ardından yine Hollanda ekibi olan AZ Alkmaar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Avrupa'daki ikinci galibiyetini hedefleyen Kanarya'da tecrübeli teknik adam Jose Mourinho, Manchester United mücadelesinde kırmızı kart görmesi sebebiyle maçı tribünden takip edecek. İskoç hakem John Beaton'un yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:10
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Az Alkmaar Fenerbahçe maçı hangi kanalda? | Fenerbahçe maçı ne zaman?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında, iikinci galibiyeti için Hollanda'ya konuk oluyor. Az Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanla İstanbul'a dönmek istiyor. İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yöneteceği maçta Jose Mourinho, kırmızı kart cezası yüzünden saha kenarında olamayacak. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Az Alkmaar: Owusu-Oduro, Penetra, Koopmeiners, Maikuma, De Wit, Clasie, Belic, Poku, Kasius, Parrot, Mijnans

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Saint-Maximin.

👉AZ Alkmaar - Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE👈

AZ Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Bu karşılaşmaya kadar yengilsiz gelen Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14'üncü sırada bulunuyor.

JOSE MOURİNHO TRİBÜNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak ve takımını tribünden yönetecek.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda ekibi karşısında forma giyemeyecek. Ligdeki Trabzonspor maçında sakatlık yaşayıp oyundan çıkan Alexander Djiku da tedbir amaçlı bugünkü idmanda yer almazken oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmezken Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda bulunmuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5'İNCİ MAÇ

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar tarihlerinde 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2'si resmi, 2'si özel maçta karşılaşan iki takımın randevularında tarafların 1'er galibiyeti bulunuyor.

İlk olarak 2007 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nin 3'üncü turunda karşılaşan Fenerbahçe ile AZ Alkmaar, İstanbul'da 3-3; Alkmaar'da ise 2-2 berabere kalmış ve sarı-lacivertliler deplasman golü kuralıyla organizasyona veda etmişti.

Öte yandan özel maçlarda da karşılaşan iki takımın müsabakalarında Fenerbahçe 3-2; AZ Alkmaar ise 2-0'lık skorla kazanmıştı.

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SOL BEKTE YİNE MERT MÜLDÜR

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor. Mert'in ceza sınırında yer alması milli yıldız dışında sol bekte oynayabilecek bir oyuncu bulunmaması endişe yaratıyor. Bu nedenle Mert'in sarı kart görmesi halinde, 28 Kasım'da Slavia Prag ile deplasmanda oynanacak maçta savunmanın solunda kimin görev yapacağı merak konusu.

AZ ALKMAAR'DA 7 EKSİK VAR

Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Fenerbahçe maçı öncesi sıkıntılı. Son 7 resmi maçta 6 yenilgi alıp, hiç kazanamayan takımdaki eksik oyuncu sayısı, teknik direktör Maarten Martens'in işini daha da zorlaştırıyor.

Ev sahibi ekipte sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak. Ayrıca savunmanın deneyimli ismi Bruno Martins-Indi, yedek kaleci Sam Westerweld, orta saha oyuncuları Schouten ve Buurmeester, 4 gol ve 3 asistle sezonun en formda isimlerinden olan kanat oyuncusu Ibrahim Sadiq ve forvet Lequincio Zeefuik, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

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