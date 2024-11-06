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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıllarda tansferde birbirlerine rakip olan ezeli rakipler bu kez Brezilyalı stoper için kolları sıvadı. İspanyol basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arasında yıldız oyuncuya kiralama teklifi yapacağını duyurdu. İşte detaylar... | Enes Cevahirci(Fotomac.com.tr)  FENERBAHÇE - GALATASRAY TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 11:22 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 12:20
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray flaş transferlere imza atmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

Sarı lacivertliler sezon başında kadrosuna En-Nesyri, Maximin, Kostic, Amrabat gibi önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

Galatasaray ise Sara, Jakobs, Sallai ve özellikle Osimhen transferiyle büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

MARCAO KAPIŞMASI
Geçtiğimiz yıllarda transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sevilla'dan ayrılması beklenen Marcao'yu devre arasında kiralamak için harekete geçtiğini bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

GABRIEL SARA'YA KANCA

Haberde, Sevilla sportif direktörünün Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı çok beğendiği de aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

Sevilla'daki performansıyla eleştirilen Brezilyalı savunmacının ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

2022 yılında Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle transfer olan ve kulübünde birçok sakatlık yaşayan Marcao Sevilla formasıyla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak

28 yaşındaki Marcao bu sezon Sevilla'da 9 maçta görev aldı.

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