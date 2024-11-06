TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan stoper kapışması! Brezilyalı yıldız kiralanacak
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıllarda tansferde birbirlerine rakip olan ezeli rakipler bu kez Brezilyalı stoper için kolları sıvadı. İspanyol basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arasında yıldız oyuncuya kiralama teklifi yapacağını duyurdu. İşte detaylar... | Enes Cevahirci(Fotomac.com.tr) FENERBAHÇE - GALATASRAY TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 11:22 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 12:20
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MARCAO KAPIŞMASI
Geçtiğimiz yıllarda transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sevilla'dan ayrılması beklenen Marcao'yu devre arasında kiralamak için harekete geçtiğini bildirdi.
GABRIEL SARA'YA KANCA
Haberde, Sevilla sportif direktörünün Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı çok beğendiği de aktarıldı.
Sevilla'daki performansıyla eleştirilen Brezilyalı savunmacının ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
2022 yılında Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle transfer olan ve kulübünde birçok sakatlık yaşayan Marcao Sevilla formasıyla beklentilerin altında kaldı.
28 yaşındaki Marcao bu sezon Sevilla'da 9 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Marcao'nun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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