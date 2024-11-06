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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray anlaştı! Pozisyonlar incelenecek

Fenerbahçe ve Galatasaray anlaştı! Pozisyonlar incelenecek

Fenerbahçe ve Galatasaray, her iki takımın da bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların incelenmesi ve yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika FB GS spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 21:22 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 21:36
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Fenerbahçe ve Galatasaray anlaştı! Pozisyonlar incelenecek

Fenerbahçe ve Galatasaray, her iki takımın da bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların incelenmesi ve yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda anlaştı.

Sarı lacivertli kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı, resmi sosyal medya kanallarından gelişmeyi böyle duyurdu:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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