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Haberler Fenerbahçe

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:26
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçında VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

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