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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı ismi Ada'da buldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası devre arasında bir sol bek transferi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Premier Lig'de forma giyen ve Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı ismi Ada'da buldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arasında sol bek takviyesi yapma kararı alan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef; Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı ismi Ada'da buldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde resmi girişimler başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı ismi Ada'da buldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Portekizli teknik adamın da Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisinden 'gelirim' yanıtını aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı ismi Ada'da buldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Bu sezon Tottenham'da forma şansı bulamayan İspanyol yıldızın sözleşmesi de haziran 2025'te bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı ismi Ada'da buldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Fenerbahçe yönetimi de İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

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