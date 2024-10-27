TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı ismi Ada'da buldu! Mourinho'nun eski öğrencisi
Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası devre arasında bir sol bek transferi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Premier Lig'de forma giyen ve Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Bu sezon Tottenham'da forma şansı bulamayan İspanyol yıldızın sözleşmesi de haziran 2025'te bitiyor.
Fenerbahçe yönetimi de İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
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