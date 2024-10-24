Kadıköy'den çıkış yok

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Kadıköy'deki dev karşılaşma saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1 ile Tabii Spor'dan ekranlara gelecek. Kritik müsabakada Avrupa futbolunun ve Fransa'nın ünlü hakemlerinden Clement Turpin düdük çalacak. Bugünkü maç öncesi her iki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı sol bekte yaşanıyor. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı moralleri bozarken Filip Kostic ve Levent Mercan da UEFA kadrosunda yer almıyor. Manchester United'da da 6 sakat ve 1 cezalı oyuncu bulunuyor. ManU'da Mainoo, Maguire, Shaw, Malacia, Yoro ve Collyer'in sakatlığı bulunurken, Bruno Fernandes de cezalı olduğu için Kadıköy'deki mücadelede oynamayacak.

KADIKÖY'DE 4. KARŞILAŞMA

Sarı lacivertli takım, bugüne kadar evinde 3 kez konuk ettiği Manchester United'e 2 kez mağlup ederken, 1 defa da yenildi. Fenerbahçe, Kırmızı Şeytanlar ile Kadıköy'de 2 kez Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve bir kez de Avrupa Ligi grup aşamasında karşı karşıya geldi. Jose Mourinho da 2016-2017 sezonunda Manchester United'ın başında Fenerbahçe'ye konuk olmuş, 2-1 kaybetmişti. O sezon ManU Avrupa Ligi'ndeşampiyon olmayı başarmıştı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, bu akşam eski takımına karşı mücadele edecek. Deneyimli teknik adam, Temmuz 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında çalıştığı Manchester United'a 5 ayrı takımla rakip oldu. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Tottenham'ın başında İngiliz ekibine karşı 24 maça çıktı. Mourinho 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Mourinho'nun takımları 32 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.

OOSTERWOLDE VE CENGİZ SAKAT

Sarı lacivertlilerde dev maçın hazırlıkları dün tamamlandı. Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bartuğ, Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ise UEFA listesinde

7. RANDEVU

Fenerbahçe, Manchester United ile tarihinde 7. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 3 maçta ise mağlubiyet aldı. İki ekip ilk olarak 1996-1997 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.

277. SINAV

Kanarya, Avrupa kupalarında bugüne kadar 276 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 57 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, geride kalan maçlarda rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 393 gol gördü.

PREMIER LİG'DE 12.'LER

Manchester United, Premier Lig'de bu sezon 8 maça çıktı. Erik ten Hag'ın öğrencileri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Manchester United, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

FRED İLK KEZ

Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, eski takımına karşı ilk kez rakip oluyor. 2018-2023 yılları arasında ManU'da forma giyen Brezilyalı orta saha, 213 resmi maçta 14 gol attı, 18 asist yaptı. Kırmızı Şeytanlar'da Lig Kupası da kazanan tecrübeli yıldız, Erik Ten Hag yönetiminde de 56 maça çıkarken 6 gol attı, 6 asiste imza attı.

ALTAY GERİ DÖNÜYOR

Sarı lacivertli takımın eski kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır, bu akşam rakip olarak Kadıköy'e çıkacak. Milli kaleci geçen sezon başında ManU'ya gitmişti. 2019-2023 arası Fenerbahçe'de oynayan Altay, Manchester United'da bu sezon sadece 1 resmi maçta forma giydi.

AYNI DEVAM EDİYORUM

Szymanski, Jose Mourinho ile beraber basın toplantısında yer aldı. Polonyalı yıldız eleştirilere cevap vererek, "Geçen sezon başında gol ve asist anlamında harikaydım. Şu anda milli takımda da bunlara devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum ama gol anlamında şanssızlık yaşıyorum. Etrafımdaki insanlar performansımdan memnun olsun yeter, dışarıdakilerin ne dediği umrumda değil" dedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: LIVAKOVIC, OSAYI, DJIKU, BECAO, MERT, FRED, AMRABAT, İRFAN, CAN SZYMANSKI, TADIC, DZEKO

M. UNITED: ONANA, MAZRAOUI, DE LIGT, LISANDRO, DALOT, ERIKSEN, UGARTE, GARNACHO, ZIRKZEE, RASHFORD, HOJLUND