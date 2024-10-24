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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna büyük umutlarla kattığı ve şimdiye kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı haline gelen Youssef En-Nesyri ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:39 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:40
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MESUT ERKAM ŞAHİN
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

Kanarya diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda sezon başında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

Kanarya'da kadroya katılan oyunculardan birisi de Youssef En-Nesyri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

Sevilla'dan büyük umutlarla transfer edilen futbolcu şimdiye kadar sergilediği performansla tam bir hayal kırıklığı oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

Son olarak oyuncuyla ilgili yurt dışında flaş bir ayrıntıya yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

SofaScore'da derlenen habere göre Youssef En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'de kaçırdığı 8 önemli gol fırsatıyla mutlak pozisyonları değerlendirememe konusunda listenin başında yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

Beşiktaş'ın Portekizli golcüsü Rafa Silva kaçırdığı 7 golle listenin 2. sırasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor

3. sırada ise değerlendiremediği 5 mutlak gol fırsatıyla Victor Osimhen bulunuyor.

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