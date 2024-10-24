FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ne yaptın sen Youssef En-Nesyri! O listede başı çekiyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna büyük umutlarla kattığı ve şimdiye kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı haline gelen Youssef En-Nesyri ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:39Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:40
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