Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan kırmızı kart sitemi!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho kırmızı kart hakkında konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim."

KIRMIZI KART HAKKINDA

Jose Mourinho: "Kırmızı kartla ilgili tek söyleyebileceğim şey şu: Herhalde Fenerbahçe'den sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir takıma gideceğim. Yapabileceğim tek yorum bu." ifadelerini kullandı.

"MANCHESTER UNİTED'A KARŞI OYNADIĞINIZ FUTBOLU LİGDE OYNARSANIZ HER MAÇI KAZANIRIZ"

Samsunspor maçında mahkum oynadıkları ile ilgili gelen soruya Mourinho, "Takım 2-1 öne geçtikten sonra çok fazla pozisyon üretmeye devam ediyorduk. Sonrasında 5 dakikalık bölümü 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Maçın gidişatı ve duygusunu değiştirdi. Son dakika yemiş olduğumuz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Başka bir takım yese iptal olurdu. Belki Türk basını bugün mutlu değildir ama ben çok mutluyum. Manchester United'a karşı demek ki çok iyi oynamışız. Sizden üst seviyede olan Manchester United'a karşı oynadığınız futbolu ligde oynarsanız her maçı kazanırız" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOLDAYIZ VE DOĞRU YÖNE DOĞRU GİDİYORUZ"

İngiliz ekibine karşı oyunlarını değerlendiren Mourinho, "Avrupa Ligi'nde 3 maçta gayet iyi performans sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Çünkü Türk takımlarından çok daha iyi bir takıma karşı oynadık. Bizler doğru yoldayız ve doğru yöne doğru gidiyoruz. Türkiye liginde Onana'nın yaptığı kurtarışları yapabilen veya Garnacho ve Rashford gibi kanatlar göremiyorum. Bugünkü oyunumuzu baz almamız gerekiyor. İki gün sonra maç oynayacağız, hedefimiz puanlar almak" şeklinde konuştu.

"TAKIMIM TEBRİĞİ HAK EDİYOR"

Kaleci Andre Onana'nın performansı hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, "İki tane harika kurtarıştı. Maç içerisinde en iyi dönemimizdi. Önemli anlardı. Bizim kalecimize baktığınız zaman kalecimiz bu kurtarışları yapmadı, yapmasına gerek kalmadı. Takımımızın oynadığı futboldan memnunum. Neden Manchester United dominant taraf değildi. Çünkü rakip iyiydi. O yüzden takımım tebriği hak ediyor" dedi.

Kırmızı kart gördüğü penaltı pozisyonu hakkında konuşmayı tercih etmediğini belirten Mourinho, Sevilla ile oynanan finalden beri durumun bu şekilde olduğunu söyledi.

"CENK TOSUN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Youssef En-Nesyri'nin performansıyla ilgili gelen soruya Mourinho şu yanıtı verdi:

"Bireysel performans değil, kolektif performans önemli. O da bu oyununu parçasıydı. İki gol atmalıydı, o şans vardı. Kendisi geliyor. Cenk Tosun için üzgünüm. Kendisi harika çalışıyor. Onu oynatamıyorum. Cenk'in ne kadar iyi onadığını unutuyorum. Forma şansı veremediğim oyuncular için üzülüyorum. Ama bu formayı giyecekleri zaman gelecek."

"1 PUAN ALDIKLARI İÇİN MUTLULARDIR"

Erik ten Hag'ın 4 atak oyuncusu ile oynamak istemediği hatırlatılan Mourinho, "Açıkçası sizlerin ne düşündünüzü tahmin edebiliyorum. 3 maç sonunda 3 puandalar. Ancak 8 maç formatında 2 maç kazanırlarsa 9 puan edecek. Buradan aldıkları 1 puan pozitif. Bizim gibi zor bi takıma karşı oynadılar. Zirkzee ile başladılar. Daha sonra Hojlund oyuna girdi. Zirkzee ve Hojlund, benim çalıştığım dönemde İtalya'da oynayan oyuncular. Mazroui'nin oynadığı pozizyon sizi şaşırtmış olabilir ama Amrabat bana söylemişti. Stoperlere baskı yapabilecek iyi bi kapasiteye sahip. Son bölümde ön bölüme taze oyuncular koydular. 1 puan aldıkları için mutlulardır. Bana maçtan önce sorsaydınız farklı söyleyebilirdim ancak şimdi mutsuzum. Takım olrak iyi mücadele sergiledik. Onlar adına 1 puan iyidir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.