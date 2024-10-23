TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cristian Medina'ya son teklif!
Yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transferde kadrosuna takviye yapması beklenen sarı lacivertliler, Cristian Medina için son teklifini yaptı. İşte detaylar...
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Arjantinli futbolcunun da 2025 yılında F.Bahçe'de top koşturmaya yakın olduğu da aktarıldı. Boca ile olan görüşmeler ise devam ediyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı an açıklama yapılacak.
KARARLIYIZ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda Cristian Medina transferine dair, "Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelme konusunda kararlı.
Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil ocak ayında görüşelim' dediler. Ocak ayında kadromuzu güçlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Boca Juniors'la tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Medina, 2 bin 424 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 3 asistliK performans gösterdi.
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