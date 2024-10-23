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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cristian Medina'ya son teklif!

Yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transferde kadrosuna takviye yapması beklenen sarı lacivertliler, Cristian Medina için son teklifini yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cristian Medina'ya son teklif!

Fenerbahçe'nin Medina ısrarı sürüyor... Sezon başında kadroya katılmak istenen Arjantinli için yeninden harekete geçen sarı-lacivertliler, teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cristian Medina'ya son teklif!

Arjantin basınına yansıyan haberlere göre; F.Bahçe, Median için Boca Juniors'a son olarak 10 milyon dolar bonservis, 5 milyon dolar bonus ve bir sonraki satıştan %20 pay önerdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cristian Medina'ya son teklif!

Haberde; F.Bahçe'nin Medina ile büyük oranda anlaştığı ve bu durumun transferin önünü açtığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cristian Medina'ya son teklif!

Arjantinli futbolcunun da 2025 yılında F.Bahçe'de top koşturmaya yakın olduğu da aktarıldı. Boca ile olan görüşmeler ise devam ediyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı an açıklama yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cristian Medina'ya son teklif!

KARARLIYIZ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda Cristian Medina transferine dair, "Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelme konusunda kararlı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Cristian Medina'ya son teklif!

Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil ocak ayında görüşelim' dediler. Ocak ayında kadromuzu güçlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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