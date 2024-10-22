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Haberler Fenerbahçe

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Temsilcimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, 24 Ekim Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe spor haberleri (BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 11:21 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 11:32
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 24 Ekim Perşembe günü oynayacağı mücadelelerin hakem atamaları gerçekleşti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'A ALMAN HAKEM

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.

Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.

Olympique Lyon - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Alman Christian Dingert, AVAR'da da İngiliz Peter Bankes oturacak.

FENERBAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiliz takımı Manchester United ile mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Fenerbahçe - Manchester United maçında VAR koltuğunda Jerome Brisard, AVAR'da da Jeremie Pignard oturacak.

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