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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin hakem isyanı

Fenerbahçe’de Samsunspor’un 2. golü sonrası faul itirazı vardı. İrfan Can ve futbolcular tepki gösterdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe’nin hakem isyanı

Fenerbahçe'de Samsunspor'un 88. dakikada Soner'le attığı ikinci golü sonrası yoğun bir faul itirazı vardı. Laura'nın ceza sahası için İrfan Can Kahveci'nin sırtına koluyla müdahale ettiğini vurgulayan sarı-lacivertli futbolcular hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki gösterdi. Mourinho da pozisyona itirasda bulundu. VAR da pozisyona karışmadı ve gol kararı verildi. 2-2 biten maçın ardından da Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, hakem Muhammet Ali Metoğlu'na itiraz etmeyi sürdürdü. İrfan Can da ısrarla pozisyonu anlatmaya çalıştı. Fenerbahçeli taraftarlar da İrfan Can'a faul yapıldığını paylaştı.

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