Samsunspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Satka, Bennaser, Zeki, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Becao, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

LİGDE 63. RANDEVU

Fenerbahçe ve Samsunspor ligde 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe ve Samsunspor'un ligde birbirine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor.

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'daki maçta rakibini 8-1 yenerek, lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.