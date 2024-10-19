FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönebilmek için planını hazırladı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Samsun'un çok iyi pres yaptığını ve atletik oyuncuları olduğuna dikkat çeken Jose, rakibin bu yöndeki oyununa izin vermeyecek.
Bu nedenle geriden pasla çıkmayı değil, uzun toplarla oynamalarını oyuncularına iletti.
Samsunspor'da defans oyuncuları hücumda oldukça etkili ve çıkışlarda önemli noktada yer alıyorlar.
Özellikle Van Drongelen'in ileri yönlü isabetli pas yaptığını öğrencilerine ileten Jose Mourinho, Szymanski'den Hollandalıya pres yapmasını istedi.
Drongelen'in yanı sıra Bola da preslerle etkisiz hale getirilecek.
Szymanski'nin yanı sıra; Fred ve Amrabat da ön alan presinde olacak.
Samsunspor'u çıkışlarda pas hatasına zorlayacak olan Jose Mourinho, kapılacak toplarla gol ve goller bulmaya çalışacak.
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