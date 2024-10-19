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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönebilmek için planını hazırladı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Fenerbahçe, milli ara sonrasındaki ilk maçına 20 Ekim Pazar günü Samsunspor karşısında çıkacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yardımcılarıyla birlikte rakibin detaylı analizini yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Ligde denge bozan bir takım olan Karadeniz ekibi karşısındaki plan da belli: Önde baskı...

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Samsun'un çok iyi pres yaptığını ve atletik oyuncuları olduğuna dikkat çeken Jose, rakibin bu yöndeki oyununa izin vermeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Bu nedenle geriden pasla çıkmayı değil, uzun toplarla oynamalarını oyuncularına iletti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Samsunspor'da defans oyuncuları hücumda oldukça etkili ve çıkışlarda önemli noktada yer alıyorlar.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Özellikle Van Drongelen'in ileri yönlü isabetli pas yaptığını öğrencilerine ileten Jose Mourinho, Szymanski'den Hollandalıya pres yapmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Drongelen'in yanı sıra Bola da preslerle etkisiz hale getirilecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun planı hazır! Samsunspor'u böyle devirecek

Szymanski'nin yanı sıra; Fred ve Amrabat da ön alan presinde olacak.

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