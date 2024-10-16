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Haberler Fenerbahçe

Amacımız kupalar kazanmak

Tadic: "Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Amacımız taraftarımızı mutlu etmek ve kupalar kazanmak. Jose Mourinho çok zeki biri."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Amacımız kupalar kazanmak

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Tivibu Spor'un sorularını yanıtladı ve hedeflerini açıkladı. Tadic, "Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Çünkü nasıl bir camiayı, nasıl bir kulübü temsil ettiğimizi gayet iyi biliyoruz. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yüzde yüzümüzü ortaya koyacağız. Amacımız isteğimiz onları mutlu etmek ve kupalar kazanmak.

AJAX'TAN TEKLİF ALDIM

Samsunspor karşısında gücümüzü göstermek istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkar. Her maça bu parolayla çıkarız. Jose Mourinho dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Çok zeki bir hoca. Her şeyi net bir şekilde görecek kadar zeki. Ajax'tan uzun süreli bir kontrat teklifi aldım. Ajax tarihinde ilk olabilirim. 2-3 yıl daha oyuncu olarak devam edecektim, sonra 3 yıl Ajax'ın genç takımında teknik direktör olarak çalışacaktım."

İKİSİ DE ÇOK İYİ OYUNCU

Tadic, "Sofyan Amrabat ve Filip Kostic çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaklar. Takıma büyük bağlılıkları var. Kostic yakın arkadaşım ve gelmeden önce konuştuk. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyor ve oynamak için sabırsız" dedi.

İLGİNÇ MAÇ OLACAK

Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçına ilişkin de duygularını dile getiren Sırp oyuncu, "İlginç bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımı ve hocalarımı göreceğim. Keyifli bir maç olacaktır" ifadesini kullandı.

BIRAKTIĞI YERDEN

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 56 maça çıkan ve 16 gol, 16 asistlik performans ortaya koyan Dusan Tadic, 13 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu, 5 kez fileleri havalandırırken, 4 defa da asist yaptı.

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